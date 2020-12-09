迎接跨年連續假期，全台首發桃園高雄微旅行2.0即將在元旦啟航，易飛網12月9日宣布攜手台灣虎航推出「起飛迎新年、台虎元旦號」限量微旅行，將於2021年元旦飛抵日本宮古島上空，並降落於高雄小港機場，國人將可搶先體驗台灣虎航最新推出的「虎大位tiger plus」與機上餐「精選台味餐食－第一家無骨鹽酥雞套餐」，更可獲贈日本不記名不限航點來回機票，機位限量120個，預計12月11日中午12點於易飛網官網開賣。

易飛網本次與台灣虎航合作包機專案，打造全台首趟桃園高雄微旅行2.0，是國內第一架自桃園飛往高雄的微旅行航班，航班編號IT2099，預計於2021年1月1日元旦當天上午9時30分自桃園機場起飛，升空繞台巡禮一圈後飛往日本宮古島上空，預計下午1時飛抵高雄小港機場，總航程約3.5小時。

易飛網指出，據交通部統計，類出國體驗行程推出至今已飛航27班次、吸引超過5千人次參與，為迎接跨年連續假期，易飛網提供國人另一假期旅遊選擇，除可避免國道南下大量車潮外，在2021年的第一天，國人也能以不同的方式為2021年開創新頁。而本次桃園高雄的微旅行2.0包機最大亮點，即是讓國人得以搶先體驗台灣虎航推出的全球首創「虎大位tiger plus」，不僅座椅加寬，更加裝可拆卸式間隔墊作為區隔，是後疫情時代最佳的類出國利器，同時還能享用「台灣鹽酥雞」的「招牌無骨鹽酥雞鮮蔬套餐」，內含有經典鹽酥雞、地瓜薯條、百頁豆腐、新鮮蔬菜等多種炸物。

易飛網並準備「元旦旅遊好禮包」，內含Snoopy紀念款限量一卡通票券、高雄人氣美食伴手禮、台灣虎航2021年年曆等好禮，另特別規劃機上抽獎活動，旅客將有機會獲得高雄國賓等知名飯店免費住宿券，讓旅客在新年第一天留下難忘的回憶，迎接2021年。除微旅行內容別出心裁外，易飛網也將加碼贈送日本不記名、不限航點來回機票，於台日雙邊旅遊開放後一年內皆可兌換，整趟微旅行每人售價8,888元（含稅），旅客亦可選擇高雄國賓飯店住宿一晚的套裝方案，售價9,888元（含稅），連續入住第二晚再加999元（含稅）；而針對「日本重度旅遊者」，易飛網也推出內含日本來回機票兩張的豪華加值雙人同行套票，每人13,888元（含稅）。

(工商 )