阿拉伯聯合大公國衛生和預防部9日宣佈對國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠病毒（SARS-CoV-2）滅活疫苗在該國進行註冊，資料顯示有效率達86％。受該消息影響，國藥股份A股股價9日漲停。

阿聯酋通訊社稱，該國衛生和預防部與阿布達比衛生部已經對國藥提交的三期臨床試驗資料進行了覆核。針對125個不同國籍的約3.1萬名志願者進行的臨床實驗顯示，這款中國生產的新冠病毒滅活疫苗對抗病毒感染的有效性為86％，中和抗體轉陽率為99％，能100％預防中度和重度的新冠肺炎病例。而且相關研究沒有發現疫苗存在嚴重的安全隱患。

另外，這款疫苗其實在2020年9月就已經在阿拉伯聯合大公國獲得了緊急使用授權，以保護在疫情一線奮戰的醫護人員。

受該消息影響，國藥股份A股股價9日午盤後飆漲，終場收升人民幣54.7元，漲幅10％。

(工商 )