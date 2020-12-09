俗話說，心慈則貌美，人善則命順，就命理而言，生辰之說寧可信其有，有些女人乍看資質平庸，但一生錦衣玉食，非富即貴。《搜狐網》命理專欄「星空的能量」日前發文直指農曆這些吉日出生的女人命最好，一起來看看自己有沒有上榜吧！

農曆24日、29日出生者：

出生在農曆24日、29日者，為人忠厚耿直，責任心重，且幹勁十足，即便能力有限，也會盡心盡力將事情做好，靠著自身努力打拚出一番事業。

此外，這兩個吉日出生的人，擅於投資理財，事業也愈發順利，無論男女皆享榮華富貴，男子不是做大官就是大富豪，女子則衣食無憂，能嫁得好老公，財福雙至，一生福運連連。

農曆8日、17日出生者：

出生在農曆8日、17日者，天資過人且心思細膩，做事謹慎、執行力強，任何交辦在他們手上的事情，都能順利完成。

這兩個吉日出生的人，在進入12月份後，好運也隨之上門，不僅事業有成、財運滾滾，且家運昌隆，一人富貴全家享福。

(中時新聞網)