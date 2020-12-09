英國已開始施打疫苗，台灣何時可施打？衛福部長陳時中9日指出，排定時序是明年中，不過，國際疫苗大廠研究結果及產量似乎都很順利，因此預測施打時間應該可往前挪，但是，「最快、最快，不會早於明年的3月。」

疫情指揮中心9日召開記者會，陳時中重申，口袋已掌握1,500萬劑疫苗，施打時間，本來就排定是明年中，因此，明年6月沒有問題。不過，隨著疫苗的發展，以及各國都快速的施打，施打後的相關數據、情況，可以給台灣很好的參考價值，有機會將施打的時間往前挪。

對浙江台商是否為本土案例，指揮中心已確認可能性極低。疫情中心專家諮詢委員召集人張上淳指出，台商居家檢疫的旅館過去沒有任何確診病例，因此不會有病毒存在，在檢疫期間染疫的可能性極低。

而「防疫秋冬專案」實施後，北市府跨年晚會仍將如常舉辦，陳時中表示，一切依「秋冬專案」規範，不會有更嚴格的限縮，但是，他還是強烈的要求：「一定要戴口罩！」

(工商 )