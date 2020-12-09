A股三大指數9日小幅開高，之後衝高回落，三大指數集體翻綠。盤面上，煤炭概念股走強，無線耳機概念股表現亦相對強勁。此後，三大指數持續震盪盤整，盤中銀行、券商等金融類股有所拉升，但是漲幅有限。午後，三大指數持續走弱，僅煤炭概念股午盤後仍持續走強，臨近收盤，指數再度下挫，三大指數集體跌超1％，個股跌多漲少。

截至收盤，上證綜指收報3,371.96點，下跌38.22點，跌幅1.12％，成交量人民幣3,393.18億元（下同）。深成指收報13,716.53點，下跌257.36點，跌幅1.84％，成交額4.522.22億元。創業板指收報2,697.83點，下跌48.45點，跌幅1.76％，成交額1,811億元。

從大盤上來看，煤炭、白酒等相關類股漲幅居前，證券、半導體、光刻膠概念股跌幅居前。

截至收盤，北向資金淨流入38.9億元，滬股通淨流入19.47億元，深股通淨流入19.43億元。

(工商 )