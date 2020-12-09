古男疑因不滿國民黨花蓮縣黨部設置反萊豬巨型看板，上月竟惡意「抹綠」，警方將依毀損罪嫌移送法辦。（羅亦晽攝）

花蓮一名47歲古姓男子，疑因不滿國民黨花蓮縣黨部為號召花蓮民眾一同反對萊豬進口，在黨部門口設置看板，竟在上月惡意「抹綠」破壞；警方獲報，調閱近150支監視器鏡頭，過濾分析後，今天終於將他查緝到案，依毀損罪嫌移送法辦。

國民黨花蓮縣黨部1個半月前高掛反萊豬看板，未料上月30日，被巡邏員警發現，約3米寬的巨型看板全被噴上綠漆，緊急通報黨部人員，並由黨部主任代黨部提出毀損告訴；警方獲報後，即組成專案小組並調集縣警局局長蔡丁賢推動成立的膺眼小組成員偵辦，並在今天中午將古男查緝到案。

花蓮警分局長郝心誠表示，古男上月29日晚間約11點半許，前往賣場購買2罐綠漆及1件雨衣，徒步至國民黨花蓮縣黨部門口，噴漆破壞；因古途中不斷穿脫雨衣變裝、更改路徑，繞路遠行，近1小時才抵達，警方過濾分析近150支公家及私人監視器鏡頭，掌握其特徵，今天順利發動搜索，將他查緝到案。

據了解，古男沒有特定政治立場，沈默寡言，雖無業，但家境小康背景單純，僅因不認同反萊豬看板上的內容，臨時起意購買綠漆前往花蓮縣國民黨部門口破壞。

郝心誠坦言，偵查這此案件同時也在考驗警方眼力，「大家看到都要脫窗了」，呼籲民眾，民主法治時代，尊重多元意見，不同觀點應以合法、和平方式表達；國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君感謝警方破案，近期也會盡快更換看板。

(中時 )