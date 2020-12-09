檢警偵辦館長槍擊案 專案小組再次掃蕩寶和會

檢警偵辦「館長」陳之漢遭槍擊案，專案小組追查發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，繼今年10月間2次大舉掃蕩寶和會，逮捕46歲會長林修伯、副會長梁智勝等10嫌，昨（8）日針對寶和會進行第三波掃蕩，查緝寶和會幕後老大綽號「小寶」的44歲邵柏傑等5人到案，目前檢警雖無館長槍擊案直接證據，寶和會成員亦均否認涉案，警方仍依其他犯罪事證以組織犯罪、恐嚇、詐欺、擄人勒贖等罪嫌移送偵辦。

專案小組追查發現，今年8月28日館長遭槍擊曝光後，隔天29日傍晚，寶和會即以LINE群組召集20多名成員在北市敦化南路堂口緊急集合，會長林修伯、邵柏傑均到場。專案小組強烈懷疑在商討對外封口相關事宜，但一干犯嫌到案後均否認，聲稱只是去聊天。

檢警追查槍擊案期間，查出寶和會分子涉及多起暴力犯罪案件，案經新北檢指揮新北警刑事警察大隊、林口分局、刑事警察局偵查第一大隊專案小組持續追查，發現近年幾起槍擊案疑由寶和會成員參與其中，不排除多起槍擊案均由寶和會主導。

8日中午，專案小組規畫百餘名警力及維安特勤人員，分持拘票、搜索票兵分多路在大台北地區展開收網行動，拘提劭柏傑及手下等5人到案，並同步通知黃姓男子等10人到案說明。

專案小組表示，竹聯幫寶和會素以手段凶狠著稱，前年7月在北市中山區土方公會理事長遭槍擊、去年6月北市內湖區建設公司遭槍擊，涉嫌男子疑為寶和會成員，且經追查寶和會疑有給予槍手報酬做為安家費。

另劭柏傑涉嫌率眾介入某公司經營權之爭，並從中索取高達2000萬保護費得逞，被害人以為花錢即可取得經營權，但事後仍遭邵嫌恐嚇要開槍打死不遵守約定者，導致被害人有家不敢回。

專案小組三波掃蕩行動共查緝寶和會20人到案，全案依組織犯罪條例及恐嚇、詐欺、擄人勒贖等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )