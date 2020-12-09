市長盧秀燕強調，市府不同意台電不汰舊換新、不同意只增不減，一定為台中市民的健康把關。（陳世宗攝）

台電對外表示中火新燃氣機組卡關，希望台中市政府可以協助取得開工許可。市議員楊正中9日要求，台中市政府應堅持「汰舊換新」立場，不要委屈自己、犧牲市民健康。市長盧秀燕強調，市府不同意台電不汰舊換新、不同意只增不減，一定為台中市民的健康把關。

楊正中表示，盧市府上任後，藍天再現台中空氣逐漸變好，民眾有感；顯示市府對中火減媒的鐵腕政策奏效。台電卻對外表示，為使台中電廠的2部機組到位，希望中市府協助取得開工許可；中火現有10部燃煤機組發電量為550萬瓩；如加新設的2部燃氣機組，發電量將高達810萬瓩成為全台最大電廠。

楊正中要求市府應明確告知台電，並堅持一貫「汰舊換新」立場；因不是市府不協助，而是台電自始自終不願意汰舊換新，希望市長站在為人民健康把關的立場，不要讓台中市委屈。

「嚴格為市民健康及呼吸權把關！」盧秀燕強調，我們不能接受中火只增不減、不能接受中火不汰舊換新，中火已是全國最大電廠，台中市多年來已經善盡對全國供電的責任跟義務，如果中火增加燃氣機組，舊的燃煤機組一定要按比例汰換，這樣對台中市民才公平。

環保局表示，中火已是世界第4大火力電廠，在中火興建2部燃氣機組的環評審查，市府多次表達中火2部燃氣機組上線後，應同時汰除老舊4部燃煤機組，以兼顧區域供電公平與環境正義。興達電廠在燃氣機組更新改建計畫環評內容，承諾燃煤1、2號機組提前至2023年底除役，燃煤3、4號機組提前至2025年及2026年除役，但為何只有中火不能提前除役，只能轉為備用？

環保局強調，燃氣機組也會有汙染，中火新裝設2部燃氣機組，增加的發電量相當於4部燃煤機組，台電公司預計民國2024年上線後加上原有10部燃煤機組，中火將成為世界最大的火力發電廠。盼經濟部在盤點未來10年長期電源開發計畫時，能將中部民眾擔心增設機組造成污染增加及需要乾淨空氣的聲音聽進去。

(中時 )