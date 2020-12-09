貴州翰凱斯智慧技術有限公司（以下簡稱翰凱斯公司）是一家智慧汽車創業公司，在智慧製造和人工智慧領域長期耕耘，堅持自主研發，自成立以來一直以重新塑造汽車製造和應用方式為目標，從線控底盤、車體批量定制，再到自動駕駛軟體部署，提供智慧網聯汽車一站式軟硬體解決方案。

翰凱斯總部位於貴陽國家高新區貴州科學城，研發中心位於矽谷，專注於打造金屬3D列印的L4自動駕駛特殊車輛。翰凱斯核心優勢為在自主研發自動駕駛人工智慧演算法的基礎上，還進行車輛的創新設計與高端智慧製造，為物流、零售、地產、旅遊等行業提供軟硬體一站式解決方案，定制自動駕駛觀光車、清掃車、物流車等，應用于園區、景區、小鎮、商場等場景。核心技術是L4自動駕駛演算法，生成設計，以及金屬3D列印製造技術，獲得20項專利。

公司立足貴陽，全面實現了國際化，獲得英國金融時報報導，引入多個全球合作夥伴，助力于將沙文區域打造為貴州智慧網聯汽車產業基地，推動了貴州首個無人駕駛開放道路測試區域的劃定。公司得到全球巨頭企業的青睞。被選入Autodesk矽谷創新中心，英偉達人工智慧加速計畫，米其林全球移動出行創業公司挑戰賽優勝。獲得了矽谷風投SOSV的投資。團隊有4名全職外籍工程師，均為碩士以上學歷，首席科學家為名古屋大學的副教授Alexander。翰凱斯同時打開了國際市場，2020年初會為美國客戶在達拉斯進行無人駕駛零售配送車的商業化運行。並計畫於2020年整體部署100台。將率先實現高級別自動駕駛的規模化商業化。

翰凱斯公司近三年營業收入實現了大幅度增長。今年以來，在省、市和高新區的支持下，翰凱斯公司取得了較好經營成果，包括與美國某無人零售公司簽訂的《美國達拉斯市落地運營無人駕駛零售配送車專案合作協定》等；翰凱斯還承攬了臺灣某大型製造企業小批量線控改裝業務，承擔了雲上貴州“工業雲眾包工程中心”委託開發等業務。

貴州翰凱斯智慧技術首席運營官 曹雨騰先生介紹PIX移動空間的大資料及大資料融合應用、智慧製造，在2019三藩市TechCrunch Disrupt評為最值得期待的50家顛覆式創新初創公司；2019年米其林Movin，On全球挑戰賽優勝，並於2019年12月登上福布斯雜誌。

（圖/蹇金津提供）

貴州翰凱斯智慧技術首席運營官 曹雨騰先生說大型金屬3D列印，金屬3D列印在縮短新產品研發及實現週期、可高效成形更為複雜的結構、實現一體化、輕量化設計、實現優良的力學性能等方面具有統精密加工所無法比擬的巨大優勢。翰凱斯於2019年5月利用大型金屬3D列印技術實現了汽車底盤一體化成形，並應用到工業中，實現非標、異型、複雜的個性化零部件的製造。

（圖/蹇金津提供）

(中時新聞網)