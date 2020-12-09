康訊科技（3674）因9日下午3時有重大事項要宣布，申請9日興櫃停牌交易，隨後在下午舉行的重大訊息說明會上宣布，業經董事會決議申請終止興櫃登錄。

康訊科技基於經營發展規畫、改善財務結構及提升營運效益以因應未來長期發展策略之需求，9日召開董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣，結束為期10年的興櫃掛牌生涯。

康訊科技指出，已依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第一項第8款規定正式向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止交易日期將依櫃買中心的公告為準。

康訊科技強調，此次之所以申請終止興櫃掛牌，係為了調整腳步再出發，故只終止股票櫃檯買賣，但並未停止公開發行。

康訊9日停牌，惟8日收盤價僅4元、下跌0.02元，成交張數也僅73張。

(工商 )