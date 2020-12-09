新冠疫苗開打消息，鼓舞周二標普500指數與那斯達克指數再創收盤高點，亞股普天同慶，台股晨盤在晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2330)熄火下難伸拳腳，所幸被動元件族群華新科(2492)、國巨(2327)火力全開，加以雙D族群友達(2409)、南亞科(2408)偕航運股長榮(2603)等攜手大漲，助拳台股翻紅走揚，盤中指數衝上14427點新紀元，終場加權指數上漲29.74點為14390.14點，成交值為3077.51億元，續寫連4日盤中、收盤雙創新高傳奇。今日外資(不含外資自營商)賣超11.0666億元，投信買超30.0703億元，自營商買超5.1222億元，三大法人買超24.12億元。

晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)在分別創下歷史新高及18年波段高點後陷入休兵熄火，惟雙雙仍在520及50元附近高姿態盤旋，改由11月營收創歷史新高的蘋概股鴻海(2317)接棒扮演多頭主帥。此波漲勢最猛的電子股面板及DRAM族群今日人氣不墜，友達(2409)、群創(3481)強彈逾5%，南亞科(2408)、旺宏(2337)聯手勁揚。被動元件大廠華新科(2492)法說釋佳音激勵股價放量攻頂，帶動集團股信昌電(6173)、佳邦(6284)跟進起舞，亦點火國巨(2327)、禾伸堂(3026)、凱美(2375)、興勤(2428)、立隆電(2472)等噴出大漲。

歐美感恩節、聖誕節等假期帶動購物需求，全球海運訂單爆滿一櫃難求，運價也持續飆高，「航海王」長榮(2603)在外資買盤歸隊下大漲近7%，領航貨櫃三雄陽明(2609)、萬海(2615)一路順風前行，在疫苗現曙光、運價漲不停下，海運股前景光明成台股新舵主。金融及營建股持續受到打炒房議題成古情姊妹花，愛山林(2540)今日仍重挫6%，潤隆(1808)、國產(2504)、京城(2524)、聯上發(2537)、日勝生(2547)、台開(2841)、三發地產(9946)及鄉林(5531)同聲哀號，績優生冠德(2520)力甩頹勢僅收小黑。金融股在國泰金(2882)、元大金(2885)、新光金(2888)力挽狂瀾下護住類指有守半年線關口。

台股高高在上，惟年底假期將至，外資保留銀彈進行減碼、或轉保守以對，今日翻空賣超11億元，但大盤未出現轉弱跡象，以11月30日的放量低點13,722點為觀察點，只要未跌破都可偏多視之。5日RSI為88.26，10日RSI為81.51，9日K值為91.9，9日D值為86.83，20日乖離率為4.01。台股今日再度出現開低翻揚的驚奇之旅，盤中再登14421.04點新地標，日日呈現見關不是關，一山比一山高，伸手摸不著天花板的現象，果真令人嘆為觀止。台幣今日再度強升，中午暫收28.221元，升2.95角觸及28.22元，在資金不斷流入，熱錢效應驅動台股頻頻創高。

分析師指出，美股在預期低利率及可望推出紓困方案的帶動下呈現多頭格局，對台股帶來極大激勵，尤其台幣不斷升值，熱錢持續湧入，但因資金氾濫，卻也造成類股輪漲的速度過快，尤其半導體、面板都屬大型股，暴漲後也造成大量，以至於大盤成交量暴增，一旦獲利回吐賣壓出現，很容易造成巨量反轉，因此短線上宜留意價量情況，暫時不宜再貿然追高。展望後市，盤面上需留意漲勢集中在電子半導體相關族群與航運相關類股，未來類股輪動加快，指數將呈現高度波動，12月在集團作帳下，趨勢上仍是朝向14,500～14,800邁進，建議盤中拉回低接為主，不要過度追價。選股布局上可留意網通、矽晶圓、TWS、PA、造紙、鋼鐵等。

(時報資訊)