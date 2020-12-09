台股持續「驚驚漲」創高，引發投資人憂慮是否還能加碼？統一投顧董事長黎方國認為，目前資金行情未變，且適逢傳統電子旺季、有集團及法人作帳行情加持，12月台股向來易漲難跌，持續「驚驚漲」墊高機率仍大，不須預設指數高點、可逢低加碼績優題材股。

黎方國在去年投資展望會時預期，今年台股指數高低點估落於10000～12500點區間，但搭配特殊事件發生，加權指數向上突破12682點歷史高點、向下跌破萬點都可能發生。而今年受新冠肺炎疫情衝擊，實際結果符合「禍福相倚、劇烈震盪」格局預期。

台股年初受疫情延燒全球衝擊，加權指數一度大跌至8500點，隨後在全球政府紓困及央行救市政策加持下，指數V型反轉一路上攻至14000點。統一投顧於5月就領先市場喊出LV（充沛流動性＋巨大波動性）行情，看好疫情後的股市表現。

黎方國認為，全球景氣的最壞時期已過，各國祭出的寬鬆政策帶動全球資金饗宴，且預期可望隨著經濟復甦進一步增溫。因此，認為投資人不需預設指數高點，逢低拉回可布局具財報利多及展望佳的績優股，如近期已開始蠢動的大型傳產股。

(時報資訊)