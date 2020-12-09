八吋晶圓代工廠世界(5347)自行結算11月合併營收約為28.7億元，仍處於歷史高檔，月增0.77%且年增26.42%；第四季展望仍佳，預期單季營收再創新高。

受惠併購效應以及八吋晶圓代工供不應求，世界先進今年1至11月合併營收約為301.32億元，創歷年同期新高，年增率約17.35%。世界先進對第四季展望持續樂觀，預期單季營收再創新高，達84~88億元，由此預期12月營收也仍在28億元以上之高檔水準。

世界先進今年在新加坡新廠挹注產能，以及持續受惠八吋晶圓代工需求旺盛，第四季營收將再創新高，公司預估本季營收達84~88億元，季增約0.7~5.5%；因漲價效應以及產品組合較佳，毛利率估在35~37%之間，季增1至3個百分點；目前訂單能見度已到明年上半年。

展望明年，世界先進董事長方略日前表示，明年上半年前可望維持高產能利用率的水準。

世界先進第三季營收83.43億元續創新高，稅後純益15.27億元，季增率約3%，每股純益0.93元，前三季稅後純益44.84億元，年增率約2.8%，每股純益2.74元。

(時報資訊)