可望擊退新冠肺炎疫情的樂觀進展，持續削弱對避險資產的需求，周三亞洲交易時間，美元持續走弱。而在領導人會面尋求挽救英脫歐貿易協議前，英鎊走勢陷入觀望。

隨著英國開始大規模接種新冠疫苗，以及在美國即將推出更多財政激勵措施的預期下，周三美元兌大多數主要貨幣走跌。

周三盤中，美元兌風險性的澳元貶值約0.4%，兌人民幣則跌至2年半低點。美元指數跌0.1%，報90.816，距離上周五觸及的兩年半低點差不到半個百分點。

美元兌歐元貶0.2%，報1.2126美元兌一美元，今年兌歐元的跌幅估將超過7.5%，創下2017年以來最大跌幅，因投資人認為低利率將使美元承壓。

在英國首相強生（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周三晚間於布魯塞爾會面之前，英鎊持穩於近期低點之上，這場會面被視為是英脫歐貿易協議談判的最後一摶。

(時報資訊)