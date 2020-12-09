由合庫金(5880)旗下合作金庫業銀行統籌主辦之喬山健康科技等值新臺幣90億元之聯貸案，已成功完成募集，並於109年12月9日於喬山總部由統籌主辦暨管理銀行合作金庫商業銀行董事長雷仲達代表授信銀行團與喬山集團董事長羅崑泉共同完成聯貸合約簽署。

本次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債、充實中期營運週轉金及長期股權投資，由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦行，華南商業銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、臺灣中小企業銀行、全國農業金庫、台中商業銀行、臺灣銀行、玉山商業銀行及台新國際商業銀行等共同參與，獲得各家參貸銀行熱烈支持，超額認購至180％，已順利完成簽約。

喬山健康科技股份有限公司成立於1975年，至今已經走過了45個年頭，從生產最基本的啞鈴，到現在旗下擁有Johnson、Vision、Horizon、Matrix等多個自有品牌，為全球第二大健身器材廠商；為提升市占率，邁向全球最大健康器材供應商，喬山集團近年來積極擴充全球連鎖店通路佈局，並持續透過旗下自有品牌，分別拓展商用市場、大型賣場、連鎖健身房及自營連鎖店，藉由自營連鎖店家數規模逐漸擴大，集團資源從製造、分銷，向下整合經營零售通路，銷售更接近普羅大眾，有利於產品平均單價的提升與利潤空間擴大，以台灣、美國及大陸為產品研發中心，生產基地包括台灣、大陸、美國及越南，目前在全球各地已設立行銷子公司34家及自有零售通路322家，行銷全世界60餘國，為亞洲最大、全球第二大，業界成長最快速的健身器材製造廠商。

(時報資訊)