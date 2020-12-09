有鑑於電動車市場發展蓬勃，帶動遠端設備管理需求，記憶體品牌宇瞻(8271)攜手建碁打造智能遠端設備管理方案，已打入知名電動車充電樁供應鏈。

宇瞻科技表示，藉由雙方技術合作，除可提供設備異常示警與遠端BIOS/OS/Firmware更新等功能外，當遇到故障問題時，還能透過遠端管理進行故障排除、備份還原或重啟，即時解決問題，節省派員到現場的等待時間。

宇瞻銷售暨行銷中心副總經理黃美惠說明，建碁AOPEN跨足零接觸服務KIOSK及自助結帳系統，深刻體認客戶的需求及痛點，此次合作將建碁AiCU智能遠端設備管理方案提升災難預防延伸至災難復原服務，更是推進宇瞻技術研發及市場應用落地的最佳驗證。目前雙方更攜手導入全球知名獨立電動車之第二代充電樁行設備升級服務，為建置物聯連網設備快速部署、預防管理和故障排除完整的AIoT落地合作實例，後續將穩健攜手拓展至全球佈局。

宇瞻科技此次聯手工控設備與科技服務平台的建碁AOPEN，以AiCU(AOPEN Intelligent Control)智能遠端設備管理方案整合宇瞻雲端智慧儲存解決方案(Double-barreled Solution Cloud Edition)及CoreSnapshot SSD秒速備份復原韌體技術，升級導入全球知名的獨立電動車充電樁服務商，提供異常示警、遠端故障排除、遠端備份還原或重啟設備、遠端BIOS/OS/Firmware更新等功能，從災難預防至災難復原，協助客戶解決充電樁因故障需等待人員到場救援痛點，大幅節省營運成本及創造更高的利潤。

(時報資訊)