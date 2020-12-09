由外貿協會、台灣食品暨製藥機械工業同業公會、台灣包裝協會與展召共同主辦的2020年「台北國際食品系列展(Food Taipei Mega Shows)」，為2020年度壓軸國際展會，將於12月17日起至12月20日一連四天將於南港展覽1館展出。

該系列展由「台北國際食品展」領銜，聯合「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」、「台灣國際清真產品展」等展，完整呈現食品餐飲產業上中下游供應鏈，便利買主一站式採購。

本屆展覽雖因疫情影響延期至12月辦理，但展覽仍展現台灣食力強勁動能，總計有16個國家925家廠商參展，使用1880個攤位，其中國際專區展出規模達301個攤位，台北國際食品系列展儼然為台灣食品產業鏈內外銷兼具的最大互動平台，匯聚全年商機即將於年底引爆。

台灣國際化程度最高、最專業的台北國際食品系列展，除了日本、韓國及美國館，並匯集中美洲、拉丁美洲的咖啡與美酒，以及非洲邦交國史瓦帝尼的牛肉等農產品，另外還有加拿大、俄羅斯、比利時(瓦隆尼亞)、印尼、越南等國家的特色展品，在今年邊境管制下，仍有這些國家在台經銷商或合作夥伴協助展出，讓國內餐飲業主與饕客們不出國也能在台北國際食品展嚐遍環球級美食。此2020年最後一檔台灣國際專業展，一般民眾請在周末兩天(19-20日)購票參觀，全票每張新台幣300元。

(時報資訊)