今年面對56年來最嚴峻乾旱，繼嘉南明年一期作宣布停灌後，桃竹苗一期作也「挫勒等」，今(9)日中央旱災應變中心召開抗旱會議，農委會農田水利署長蔡昇輔表示，由於這波南方雲系北上加上東北季風為全台帶來降雨，其中石門水庫灌區近日進水量穩定，桃園有機會不用實施全區停灌。

今日中央旱災應變中心召開抗旱會議，經濟部會上表示，近期降雨對於旱象解除緩不濟急，經濟部水利署將輔導每日用水超過1000度的用水大戶節水7％，若水情仍不樂觀，預計最快12月底將一併宣布桃竹苗台中一期作區是否停灌。

蔡昇輔指出，最近一兩周只有石門水庫灌區的有效降雨較充足，大概每天都有增加1％的蓄水量，每日1％蓄水量大約是200多萬公噸左右。

目前石門水庫灌區的有效蓄水量約1億1200公噸，假如能達到1.8億公噸，若只到1.7億公噸也可針對特定作物實施策略調控。

蔡昇輔說，目前受南方雲系及東北季風影響，全台都有降雨，比較有可能不用實施全面停灌的就是桃園石門水庫灌區，雖然今早雨勢有到苗栗但竹苗一帶水情仍舊不樂觀；另外台中地區的有效降雨也是今天開始才有挹注，必須要一直下雨，或者雨勢更大才比較有機會不予實施停灌。

他說，由於這幾天全台都有降雨，通常明年1月育苗、2月插秧，所以12月下旬的時候台中跟桃竹苗合併做停灌宣布與決策是可行的，因此今天不會宣布停灌。

農水署副署長陳衍源補充，相關部會每天都在關注水情，停灌對整個農業來說都不樂見，一旦有降雨都希望停灌面積越來越少。

各地水情現況，宜蘭、花東、高屏明年一期作水情尚審慎樂觀；彰化、南投、雲林地區雖然位於中部，但由於主要是引用河川水灌溉，經過評估若採取輪灌應該可以完成供灌，水情嚴峻的地區仍以桃竹苗、台中為主。

(中時 )