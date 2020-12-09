台北市立陽明教養院在9日在中山藏藝所舉辦「《孵夢2020》綠野仙蹤嬉遊記畫展」企業愛心捐贈記者會，陽明教養院長廖秋芬表示，10月20日至11月1日在華山展出的「《孵夢2020》綠野仙蹤嬉遊記」畫展雖結束，但2周的展覽，參觀人數累計達5500人次，留下多達1000則勉勵話語，成為支持心智障礙服務對象的力量，讓夢想持續壯大。

展覽期間多幅畫作受到讚賞，透過王浩議員協助結合社會資源，引入企業愛心捐款12萬元，支持陽明教養院美術社持續孵夢，社會局長周榆修與廖秋芬，特別致贈紀念品，給贊助的企業表達感謝之意。

王浩議員表示，原本佈置在辦公室已2年的畫作，被捐贈的愛心企業朋友看見，所以開啟了愛心贊助，除了現場愛心企業長期的贊助外，單次性的捐款也能為身心障礙機構帶來即時的溫暖，挹注各方面的品質提升。

周榆修表示，社會福利單靠政府的力量難以推動，陽明教養院美術社一路以來，因企業贊助財力及物力等相關資源，逐步增加參與美術社的人數、擴充社團課程內容，進而使心智障礙者的才華與潛能得以發揮。

周榆修指出，王浩議員在市政預算審核監督方面是鐵漢，但面對陽明教養院服務對象卻非常柔情，擔任社會局長任內更樹立許多制度，讓社會局在身障福利推展上，與本次參與活動的愛心企業一棒接一棒傳承著愛心與希望。

(中時 )