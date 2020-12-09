鄰居深夜甜蜜歌聲太激昂 她按門鈴抗議結局好崩潰！

千金難買好鄰居，網紅愛美教主因租屋處隔壁鄰居，時常深夜、清晨恩愛音量過大，時間長達1年，誇張行徑實在擾人清夢，近日她將鄰居「深夜炒飯」所發出淒厲纏綿聲響拍片po版，立刻引起網熱議。愛美教主接受《中時新聞網》訪問無奈表示，曾拍牆2次、登門按鈴抗議，皆未獲得改善，不知該如何處理?

網紅「愛美教主」租屋處鄰居恩愛聲擾人，長達一年。(照片/游定剛 拍攝)

愛美教主表示，隔壁住了一名年輕剛出社會，大約搬來一年的男子，前3個月到半年較誇張，與女友恩愛，女方忘我所發出淒厲激情聲，一周會有5天，多半在深夜2、3點或清晨6點；後半年則降至一周1至2次。愛美教主提及，居住大樓隔音不會太差，一開始以為是窗外聲響，後來發現(他們)是環繞音，鄰居也有聽到，但都不知該怎麼辦?

鄰居深夜恩愛聲擾鄰，網紅自拍影片po版引熱議。(畫面/翻攝《愛美教主》粉絲團)

記者詢問是否曾試圖報警處理?她則反問記者，這報警會不會很怪?因沒有人跟我提過，這狀況是可報警，但警察到了，她也叫完了，無法人贓俱獲。愛美教主更透露，我也曾拍牆壁2次抗議，豈料，未獲得改善，反而越叫越大聲，也曾開過直播，網友反應超熱烈，許多人似乎都遇過類似情況。

「他們不知道會影響別人」愛美教主無奈表示，其實一直都很想按電鈴，但一般人都會很害怕面子問題，最近是我要搬家了，所以我就拍片當作是生活趣事，很多人給我的反饋，都是好鄰居真難找。

北市環保稽查大隊長顏伶珍表示，若是人為所產生的噪音，依照法規權責劃分，應是警方處置，針對人為所產生噪音擾亂安寧，並非機械所發出聲響，依照《噪音管制法》第6條，製造不具持續性或不易量測，足以妨害他人生活安寧之聲音者，由警察機關依有關法規處理之。

(中時新聞網)