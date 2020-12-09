民眾到派出所報案時，往往會因為承辦員警輪休、執勤、巡邏等，後續時間要一約再約惹怨。桃園警分局武陵、中路派出所試辦「受理專員」負責各類報案，派出所各有4個人專責，並落實代理制度，民眾不會到派出所發生找不到承辦員警狀況。

警方表示，民眾若到派出所報案，受理的員警就是承辦員警，過去常被詬病的「吃案」就有可能是受理員警覺得案件太麻煩，隨便打發民眾。也有民眾報案後，後續想詢問偵辦進度，或者是疑點要釐清，到派出所卻發現承辦員警休假，導致要一約再約的狀況。

因此桃園警分局在武陵、中路派出所試辦受理專員計畫，這2所各有4人專門負責受理報案。他們收案後，再轉交備勤員警負責偵辦案件。受理專員也會了解偵辦進度，因此民眾到派出所就可以找到窗口詢問案件，不再發生承辦人休假找不到人的狀況。受理案件員警也因為非實際承辦人，更能有效杜絕吃案。

不過有員警認為，受理專員並非承辦案件員警，若談到案情，勢必沒有承辦員警清楚，可能會有搞錯、講錯的狀況。也有員警指出，若規模較小的派出所，每天上班人數都很少了，更難設有受理專員。

警方表示，受理專員計畫還在試辦中，將從早上8時到晚上10時。也會特別安排個性溫和、有耐心、善於溝通的員警擔任受理專員，盡量站在民眾立場協助。

(中時 )