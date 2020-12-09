扇形車庫旁1.7公頃彰化台鐵舊宿舍群，被視為彰化未來觀光契機，卻長年被圈圍持續破陋，地方等得心焦，迎來了彰化市以全台唯一活的鐵道資產授證經典小鎮，未來再生刻不容緩，交通委員今天邀集交通部長林佳龍來視察，做出突破性決議，宿舍群中列入歷史建築6棟，修復經費預估至少6000萬元，由彰化市代辦提出修復計畫，交通部補助3成、文化部補助7成。

鐵路局今天簡報指出，彰化台鐵舊宿舍群共66棟，同意拆除18棟，預計今年12月11日全部完成拆除，但剩餘48棟

，需耗費龐大經費修復及綠美化，請文化部給予經費補助。其中6棟登錄歷史建築為11號招待所、15號段長宿舍、17號驛長宿舍、31號理髮店、53號舊宿舍及北側防空洞。

立委黃秀芳指出，扇形車庫缺乏腹地，吸引人潮，但停不了30分鐘就走人，修復鐵道宿舍群不能再拖。希望比照台北機廠開發模式。

彰化市長林世賢表示，扇形車庫只在下午2點到4點開放，時間太短，企盼夜間能開放，串連市區古蹟寺廟及八卦山生態景觀，打造成國際觀光景點，並提出更具宏觀的「大車站計畫」。

彰化縣副縣長洪榮指出，宿舍群範圍太大，僅靠地方縣政府或市公所絕對沒辦法維護，彰化扇形車庫不僅是台灣唯一，更是亞洲唯二，一年有超過30萬的觀光人次造訪，拜託中央做跨部會協及整體的規劃，這也是彰化市未來是否發展關鍵的重點之一。

前彰化市、行政院政務顧問邱建富則建議納入前瞻計畫，才能得到跨部會協助。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長湯國榮也建議比照鹿港模式，以再造歷史現場進行整體性規劃。

議員吳韋達指出，花蓮等不少地方車站前站通後站，未來鐵路高架化就是要達到這個目標，但高架化還有很長遠時程，希望上、下旅客，也能從後站進出，應該先做。彰化縣鐵路村文化再生協會理事李佳龍表示，推動再生好幾年，鐵路局推給縣府、縣府推給鐵路局，卻一直在原地踏步啊。

林佳龍指出，彰化迎接123，先是2021年彰化市授證經典小鎮、2022年鐵道觀光年、2023彰化縣建縣300年，打造國際經典小鎮「世界的扇庫」都是以鐵道觀光為主軸，彰化市打造鐵道文化園區正是以扇形車庫為核心，帶動周邊活化，這需要主體計畫，彰化台鐵宿舍修復是和時間賽跑，剩下48不見得要原樣保存，除了6棟歷史建築修復，其餘也可以考慮拆除留出空間，或改建，新舊交融注入創意，在經費上會配合。

立委陳素月引用文化部次長指出，台鐵提計畫文化部補助3成，但地方政府，補助能達7成，眾人並概估了未來整體修復經費，歷史建築每棟至少千萬，至於其餘40來棟每棟至少也約百萬，怎麼修復、改建或拆，再進一步討論，先做出決議，由彰化市公所代辦，在3個月內提出先提出修復計畫，文化部次長也當場承諾會協助公所來提計畫。

(中時 )