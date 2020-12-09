造橋國中校長林育伸喜歡彩繪石頭，再將彩繪作品照片製成撲克牌，成了心理諮商牌卡。（謝明俊攝）

苗栗造橋國中校長林育伸平日喜歡彩繪石頭，將自己喜歡的短句警語寫在石頭上，贈送給好友學生留念，送人前，林育伸會將不同石頭拍照留念，累積既久，林育伸將照片集合做成撲克牌，送給老師當成心理諮商牌卡，讓師生大感新奇又好用。

林育伸喜歡畫石頭，在苗栗縣教育界是非常有名的，林育伸閒時會到處找尋各種形狀的石頭，洗淨後，依照不同的主題彩繪上各類顏色，再將挑好的短詩、勵志格言等寫在石頭上，成了非常奇特的裝置藝品，受到許多人的喜愛，時間既久，林育伸繪石的名氣響遍苗栗。

造橋國中校長林育伸喜歡彩繪石頭，再將彩繪作品照片製成撲克牌，命名為「校長的黑板石」。（謝明俊攝）

林育伸彩繪石頭多半送給老師、同學或貴賓，送出前，林育伸會把石頭拍照留念，累積久了數量相當龐大。林育伸進一步設計利用這些照片製做成撲克牌，取名為「校長的黑板石」撲克牌，送給老師當做輔導教材，就像心理諮商的牌卡，以輔導鼓勵同學，發揮教育的作用。

林育伸說，「撲克牌內部分話語是出自自己的想法，有些是來自書上或是網路資訊，所累積而成的座右銘。我選擇其中的54句名言佳句來做成撲克牌，送給造橋國中所有同事每人一副，期望老師們能運用撲克牌裡的名言佳句，發揮心理諮商的功能，來輔導教育我們的學生。」

另外，造橋國中還有個溫馨的傳統，林育伸每年會創作專屬每屆畢業生的畢業歌曲，來祝福畢業生。明年的畢業歌，他特別請來就讀師大中文系的兒子幫忙寫詞，將校歌的歌詞「彼川有橋，維人造之」寫進畢業歌，再由他作曲，送給畢業生，至今已是第7首了。

(中時 )