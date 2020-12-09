精密齒輪大廠鈞興-KY 9日公布，2020受惠於電動工具機、園林工具等主要客戶訂單維持高檔，11月營收2.3億元，締造單月新高；前十一月合併營收17.98億元，超越去年15.86億元，攀史上新高。鈞興表示，電動工具及園林工具等主要客戶新產品訂單持續放量，訂單能見度看到明年首季，第四季營運淡季不淡。

鈞興11月合併營收2.3億元，年增幅87.83％，締造單月營收新高；前十一月月合併營收攀升至17.98億元，比去年同期成長23.39％，締造歷史新高。

鈞興表示，受惠於美國房屋交易熱絡，帶動DIY居家裝修需求持續熱絡，適逢美國黑色星期五、網購星期一等傳統銷售旺季。目前國際電動工具品牌大廠主要客戶在美國地區銷售保持暢旺，明顯感受主要客戶追加訂單需求殷切，其他包括園林、縫紉機應用客戶訂單也同步升溫，都是帶動11月齒輪箱、精密五金件及粉末冶金齒輪等產品出貨比去年同期翻倍成長。

此外，鈞興近年來持續深化與客戶共同研發新款齒輪應用產品，包括齒輪箱、精密五金件等產品，積極拉升ODM代工比例及訂單需求表現，不斷投入工具機軟硬體整合領域、精進生產製程及提高自動化生產比例等，也是推升11月合併營收單月繳出歷史新高之主因。

鈞興指出，根據工研院產科國際所預估，明年台灣工具機產業有望隨著各國經濟活動管制放鬆、中國製造業回溫、汽車和3C等產品需求而同步成長，預估2021年台灣工具機產業產值較2020年成長8％而達1,096.64億元。其中，電動車動力系統改變，對於用於生產馬達、減速齒輪箱、輕量化車體及零配件工具機需求增加，有望成為推動整體產業新一動能。

鈞興指出，鈞興除在電動工具、園林及縫紉機等領域保持良好競爭利基，近年持續投入諧波減速器系列、中置電機產品研發生產銷售，並布局工業機器人及電動自行車等新應用領域契機，今年下半年在台中建立台灣研發中心，進行電動自行車中置電機研發，目前仍進行中置電機產品研發測試階段，有望明年正式亮相推出，創造鈞興未來營運新一成長動能，

展望2020年第四季，鈞興-KY維持審慎樂觀看法。看好目前主要客戶拉貨需求保持高漲，有助於第四季營運表現繳出淡季不淡，包括電動工具、園林工具等主要客戶新產品訂單持續放量，集團除持續深化既有客戶訂單表現，並積極開發電動工具、園林工具等其他新客戶訂單增加之契機，以目前鈞興整體訂單能見度已長達至明年第一季，持續採取新產品研發、新應用領域開拓、越南新廠擴建啟動分散生產等策略布局，有望創造鈞興未來營運持續看旺。

(工商 )