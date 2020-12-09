連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）公告11月營收1.45億元、月減6.53％、年減3.79％，累計1~11月營收14.3億元，年減29.46％。雅茗11月營收年減幅度收斂至今年最低的3.79％，顯示即便外在大環境不佳，雅茗的基本營運動已逐步回溫。

展望後市，雖然近期國際疫情依然嚴峻，惟雅茗今年訂定的「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三大策略效益持續發酵，預估2021年隨著疫苗問市，再加上大陸整體市場復甦態勢不變，加大力度推動品牌升級再造的雅茗，明年營運可望升溫。

第四季進入冬天是手搖飲料傳統淡季，加上近期全球疫情再次出現增溫，雅茗11月營收表現不如10月。受疫情干擾，雅茗今年上半營收驟減，但進入下半年後營運逐漸回歸正軌，加上營運體質調整、費用控管見成效，獲利水準仍優異，第3季EPS達1.79元，創下單季歷史新高，熱度有望維持至第4季。

雅茗集團持續以茶飲品牌布局全球，目前在全球展店超過15個國家，近1,200家門店，並滲透全球200多個城市，今年整體營運雖受疫情干擾，但三箭營運主軸相關計畫仍持續進行，對於明年營運持續增長有充足信心。

雅茗對於既有品牌也不斷進行品牌再造，除了旗艦品牌「快樂檸檬」優化升級外，已有逾20年歷史的起家品牌「RBT仙蹤林」，十月份也邁出新的一步，未來將藉由多元茶飲品牌分進合擊。雅茗-KY表示，快樂檸檬在一、二線城市站穩腳步並有口碑後，將持續往三、四線城市拓點，而強勢回歸的「RBT仙蹤林」則將扮演「代言新世代」、「為新世代發聲」的角色，透過門市店裝風格、產品口味，以及體驗，彰顯年輕世代的態度，爭取主流消費客群的認同。

雅茗-KY表示，上半年在疫情爆發之初，就評估疫情因素將是「短空長多」，在集團充足現金流支撐下，對外拓展市場、對內營運調整，成功化危機為轉機，第3季的獲利爆發轉虧為盈，代表集團策略走在正確的道路上，而今年奠定穩固的基礎，也讓明年的營運爆發具備更雄厚的資本。

(工商 )