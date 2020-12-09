國光生技（4142）因流感疫苗出貨時間集中在10月，11月營收趨緩，為7,947萬元，惟第四季前二個月營收總額6.93億已超越去（2019）年第四季總額，烘托前11月營收17.41億元，年成長69.79％。國光生表示，新冠肺炎疫情尚未趨緩，旗下海外客戶已洽談明年流感疫苗訂單，初估訂單數量將倍數成長。

此外，國光生技新冠疫苗已向食藥署提出二期臨床試驗申請，規劃在台灣北、中、南合格臨床試驗醫院同步展開，並正與國外病例較多的國家洽談合作，預計年底正式進入第二期臨床試驗。若緊急使用授權（EUA）通過，最快明年中，就有疫苗提供國人施打，連帶疫苗抗原製備廠與專業疫苗輸送公司皆有望同步受惠。

國光生指出，在產能規劃上，預計拿到EUA（Emergency Use Authorization）就可開始出貨，優先提供國人施打，加上明年中新產線加入，產能預計可迅速滿足台灣防疫需求，並規劃進軍國際。

國光生今年供應全台370萬劑公費流感疫苗，於10月底全數出貨完畢，後續出貨國軍疫苗17萬劑、海外訂單約40萬劑，將於年底前全數出貨。國光生前三季營運順利翻正，第四季新冠疫苗補助款及11.5億元Crucell和解金入袋，在業內、外收益同步貢獻加持下，全年獲利可期待。

因應海內外對流感疫苗需求增加，國光生已建置第二條無菌針劑充填線產線，預計明年下半年投產，第二條產線產能較第一條提升3倍，年產能從1,800-2,000萬劑擴增至近1億劑。伴隨新單、新產線啟動，明年營運蓄勢更上層樓。

(工商 )