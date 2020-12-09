受惠智慧城市業務成長，中興保全科技(9917)集團11月合併營收11.54億元，年成長2.33%。中保科指出，集團近期強攻智慧停車業務的國雲停車，業務量較去年同期成長超過八成；主要承攬智慧城市機電工程業務的子公司保創科技，今年以來業績大爆發，都將為今年第四季營運的大幅成長貢獻營收獲利。

中保科今年累計1-11月合併營收124.57億元，年增1.95%。

近幾年，中保科積極投入智慧城市業務，今年除國雲停車業務較去年同期成長超過八成，成立甫滿一年的保創科技，累計今年以來營收相較去年同期成長近2億元。

近期，校園學生遭擄到墜樓事故頻傳，所引起社會矚目的校園安全問題，中保科指出，集團擁有豐富的大型場域安全管理經驗，可為校園安全管理提供有效解決方案。

校園安全不能只靠門禁管理「防堵」，中保科強調，重要的是靈活運用科技設備快速提升管理效率，更能全面化強化保護功能。

(工商 )