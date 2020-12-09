大陸半導體企業紫光集團近一個月前首爆債務違約，市場尤為關注後續債券兌付情況。大陸評級公司中誠信國際9日表示，將再度調降紫光集團主體和債項信用評級，由BBB降至B，因其將於10日到期的人民幣（下同）50億元公司債付息以及4.5億美元債均存在不確定性。

中誠信國際公告指出，上述事項將進一步加劇公司外部融資環境惡化、削弱其流動性，2021年上半年公司仍面臨很大的債券集中兌付壓力。「18紫光04」、「19紫光01」和「19紫光02」的債項信用等級均降至B，並繼續列入可能降級的觀察名單。

路透報導，「18紫光04」發行總額50億元，期限五年，票面利率5.2％，含第三年末投資人回售選擇權，受託管理人中金公司。

「18紫光04」、「19紫光01」和「19紫光02」三檔公司債自11月16日起交易方式調整，僅在上海證交所固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協定交易方式進行交易。「18紫光04」11月13日在競價系統收報16.55元，「19紫光01」報13元，「19紫光02」報16.55元。

紫光國際發行的4.5億美元債票息6％，由中國紫光集團擔保，將於10日到期，目前最新報價在30.125～31.625美元。

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