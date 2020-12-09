新北保大舉辦安全駕駛訓練。（新北保大提供）

新北市警察局長陳檡文重視員警執勤安全，多次強調行車安全重要性；鑑此，新北保安警察大隊今（9）日下午特別請到2名資深教練，在林口區辦理安全駕駛訓練，指導12名員警防禦駕駛的觀念與作為，內容包括緊急煞車、連續障礙物閃避、方向轉換等實際操作，提醒除了注意周遭狀況外，更應從耳目的察覺，進一步認知並預測接下來可能發生意外之情境，進而預先採取必要措施，以避免事故的發生。

新北保大大隊長黃南山表示，保安大隊因巡邏範圍跨及數個分局轄區，執勤區域較廣，員警大都採汽車巡邏方式，因此防禦駕駛觀念與作為相對重要，希望透過這樣地訓練，能有效降低員警駕車執勤發生交通事故的風險，順遂各項勤務執行，以全力維護民眾安全及優質的治安環境。

受訓員警說，授課教練指導的技巧相當實用，透過今天的安駕訓練，建立了只有遵守交通安全規則可能還不夠的觀念，也養成隨時預測危險的習慣，對於經常駕車在街頭巡邏的員警，安全更加有所保障，回去之後再將所學的觀念與技巧分享給其他同仁，讓大家都能行車平安、執勤順遂。

(中時 )