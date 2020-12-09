在國會民主黨人拒絕接受參議院多數黨領袖麥康諾所建議的精簡方案後，川普政府周二新提出一項規模為9160億美元新冠紓困計畫。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，他在與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）商討時，提出了這個由政府草擬的9160億美元新冠紓困方案。穆努欽在推特上表示，這項提案包括對州與地方政府的撥款，這是民主黨的優先事項，也包括共和黨優先考量的企業免責保護。

周二稍早前，參議院共和黨領袖麥康諾建議國會應通過一項針對性的新冠援助方案，納入可以達成協議的措施，但應排除企業免責保護或州與地方政府金援等數個月來紿終未能弭平分歧的條款。

不過，佩洛西與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）已經拒絕麥康諾的想法，並批評他試圖阻礙兩黨為達成協議所做的努力。

周二晚間，佩洛西與舒默發表聲明表示，麥康諾已經簽署了政府提出的9160億美元方案，這是一大進展，但是兩黨協商是達成解決方案最大的希望。

佩洛西在聲明中指出：「總統的提案首先將參眾院兩黨成員討論的失業保險金提案從1800億美元大砍至400億美元，這是無法接受的事」。

美國共和與民主兩黨向家庭與企業挹注新一輪資金援助的壓力正持續升高，這場大流行病已經在美國造成近28.5萬人染疫死亡，並導致數百萬人失業。

(時報資訊)