受惠於電動工具機、園林工具等出貨維持高檔，鈞興-KY(4571)公布11月營收繼9月後再創單月歷史新高，來到2.3億元，年增87.83％。累計前11月合併營收為17.98億元，亦為歷年同期新高，年成長23.39％。除了第4季淡季不淡外，目前集團整體訂單能見度到明年第1季。

鈞興-KY表示，受惠於美國房屋交易熱絡，帶動DIY居家裝修需求持續熱絡，再加上，適逢美國黑色星期五、網購星期一等傳統銷售旺季，美國地區銷售保持暢旺，齒輪箱、精密五金件及粉末冶金齒輪等產品11月出貨金額均較去年同期呈現翻倍成長。

鈞興-KY除於電動工具、園林、縫紉機外，近年來投入諧波減速器系列、中置電機產品研發生產銷售，以布局工業機器人、電動自行車等新應用領域契機，今年下半年已於台中建立台灣研發中心，進行電動自行車中置電機的研發，目前仍進行中置電機產品研發測試階段，有望於明年正式亮相。

(時報資訊)