由遊戲橘子與日本 GungHo 結盟成立的江湖桔子旗下首款營運手機遊戲《召喚圖板》中文版，即日起與日本知名動畫《魔法禁書目錄第三季》展開聯名合作！依照原作劇情打造三大合作關卡：【常盤台中學競技場】、【天使墜落】、【絕對能力者實驗場】，讓玩家一同進入「學園都市」的世界！原作超人氣角色「御坂美琴」、「一方通行」、「茵蒂克絲」將化身棋寵、開放玩家們收藏，其中，官方特別釋出「御坂美琴」三種型態，滿足粉絲期待！玩家於聯名合作期間，達成全勤登入並完成合作期間的挑戰，即可免費轉蛋12次，即刻加入《召喚圖板》、帶著「茵蒂克絲」拯救世界吧！

《召喚圖板》ｘ《魔法禁書目錄第三季》12月9日聯名開跑

登入即送合作轉蛋券、免費取得「御坂美琴(冬服ver)」！

《召喚圖板》於12月9日至至12月23日，與日本知名動畫《魔法禁書目錄第三季》展開聯名合作，官方誠意放送，玩家於活動期間，達成全勤登入並完成合作期間的挑戰，可取得「合作轉蛋券」*3及「光結晶」*14，一次進行12次轉蛋連抽、讓玩家收藏喜愛的全新角色！

此次聯名合作，官方以原作劇情打造三大新關卡：普關至極關【常盤台中學競技場】、極關至冥關【天使墜落】、神級關卡【絕對能力者實驗場】，除了專屬進場、過場動畫、關卡配樂等新內容之外，官方也特別根據原作設計全新靈魂「魔法靈魂」及「科學靈魂」。完成「合作關卡」、「復刻關卡」、「討伐戰」，共計可取得靈魂「科學靈魂Lv.MAX」*4、「魔法靈魂Lv.MAX」*5、「光結晶」*13、「御坂美琴(冬服ver)」*1、六星棋寵「雪莉&艾利絲」*1，及各項珍稀素材，敬請把握！

《召喚圖板》合作關卡(圖/江湖桔子提供)

《召喚圖板》合作關卡(圖/江湖桔子提供)

《召喚圖板》ｘ《魔法禁書目錄第三季》合作棋寵誠意上線！

超人氣角色「御坂美琴」、「一方通行」、「茵蒂克絲」等你來收藏！

《魔法禁書目錄第三季》超人氣角色「御坂美琴」、「一方通行」、「茵蒂克絲」將化身《召喚圖板》全新棋寵，最受歡迎「御坂美琴」，官方一次釋出三種型態，讓玩家盡情收藏：

※最強電擊娘・御坂美琴

符合原著設定的超強能力，覺醒為「常盤台超電磁砲・御坂美琴」擁有高達200倍傷害、可提升隊友攻擊力及拉回血線，可破壞關卡中浮游岩、阻礙岩等特殊地形，角色能力與視覺效果兼具！

最強電擊娘・御坂美琴(圖/江湖桔子提供)

常盤台超電磁砲・御坂美琴(圖/江湖桔子提供)

※御坂美琴（冬服ver）

提升隊友攻擊力之外，還可恢復隊友體力的好隊員

※大霸星祭．御坂美琴

提升隊友攻擊力同時還可減輕敵方傷害的好隊長。

※魔道書圖書館・茵蒂克絲

可令敵方3回合無法使用技能，並提升隊友攻擊力及血量，隊長的最佳人選！

此外，《魔法禁書目錄第三季》中的人氣角色「最後之作」也會在「召喚水晶交換所」等待玩家獲取，歡迎各位召喚師們把握機會，體驗各種全新角色的新技能！詳情請鎖定官方網站公告說明。

※「最後之作」

可讓周遭敵方受到高倍率傷害，提升隊友攻擊力並減輕隊友傷害。

(科技)