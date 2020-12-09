台股9日終場上漲29點，收在14,390點，再創歷史收盤新高，投資人關心到底現在還能不能進場？永豐金控首席經濟學家黃蔭基9日在永豐金控2021年投資展望會中指出，若以明年GDP、EPS來估，2021年台股高點會在14,800點，且上半年就會見到，現階段已持股者可續抱，但空手者就不宜進場了，因為現進場會「做空不對、做多難睡」，等萬三再進場也不遲。

在量化寬鬆（QE）持續、疫苗問世的環境下，對於2021年黃蔭基有四大預言，2021年會是「景氣復甦第一年、5Ｇ應用的第二年、護國神山台積電護國的第三年，未來四年中經濟最好的一年」。

若以23倍本淨比、18倍本益比計算，台股加權指數2021年來到14,800點是合理評價，黃蔭基分析，股市會預先反應基本面，所以2021下半年就會反應2022年的GDP、EPS，但由於台商回台投資、資本支出動能不會每年都像2020年這麼高，所以台股高點會在2021年上半年出現，而台股「萬四」會成為「標配」（標準配備）。

為何明年台股高點在14,800點？相較其他預測機構喊上看2萬點相對保守，永豐投顧資深專業經理楊達康分析，就台股股息殖利率（扣無風險利率）來看，目前台股溢酬在2.8％，指數為14,400點，若台股溢酬到2.7﹪的話，指數會到14,500點、台股溢酬2.5％時指數會在15,600點，

再就股價淨值比來看，目前是2倍、歷史高點為2.24倍，楊達康認為台股現在相較那斯達克來看還算便宜，所以預估股價淨值比可到2.3倍，所以14,800點為合理，若就本益比來看目前是15倍，未來可到18倍也就是14,800點，若有其他利多，20倍也是可能，那就會到16,400點。

對於美元看法，黃蔭基認為美元會持續走貶，所以新台幣目前價位算是「國宅」價，明年會是豪宅價，美元指數會向85移動。「歐元1.25前不要看多台幣」。

黃蔭基還提醒，2021年兩大風險「QE縮減、明斯基時刻上演」。首先是景氣復甦加快，2021年美國實質GDP預估在2Q超越疫情前高峰，來到19.29兆美元，下半年Fed是否預告縮減QE。以2013年的經驗，Fed在預告QE tapering之後股市修正8%，金融市場必須提高警覺。其次是資金饗宴、熱錢氾濫，股價房價頻創史高，資產泡沫在無形之中日益膨脹，考量疫情令各國擴大支出進行紓困，政府債務佔GDP比重驟升，一旦利率反轉，家計與企業債務負擔加重，戳破資產泡沫，金融市場恐上演Minsky Moment。

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