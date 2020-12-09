安安幼兒園推動客語沉浸式教學，客委會主委楊長鎮（後排中）、縣長楊文科（後排左）9日前往了解。（莊旻靜攝）

為了使客語向下扎根，客家委員會計畫推動客英雙語學校，主委楊長鎮9日在新竹縣長楊文科陪同下，前往新竹縣竹北市的安安幼兒園，了解客語沉浸教學，縣政府也爭取於竹北市設立客英雙語學校，不過客委會指出，由於無先例，還須了解適用法規，明年將先發包給專業團隊進行前期研究規畫作業。

安安幼兒園10多名學童唱跳客家童謠「伯公」，也以客語詞卡玩遊戲，該校翻轉上課教客語為「用客語上課」，期盼能使學童自幼使用客家話，並應用於生活中。縣府爭取客委會「客語沉浸式教學推動實施計畫案」，109學年度獲得補助161萬4900元，並於竹北市的安安、新埔鎮的源興、湖口鄉的故事島及竹東鎮的真善美4所幼兒園推動。

楊長鎮指出，竹北市的外來人口多，也十分國際化，客、英雙語學校的目的是希望使學生能說母語，也能善用英語，不過因無前例，還須尋找適用法規，在既有教育體系中追求新挑戰，明年將正式發包前期研究規畫。

楊文科也說，新竹縣客家人口比例為73.6％，也鼓勵民眾在家庭、職場說客語，包含鼓勵公務人員、民眾通過客語認證，並鼓勵商家參與「𠊎講客」標章商店，使民眾更願意開口說客語。教育處目前也在評估竹北市東區的文小三用地，預計規畫客英雙語國小。

(中時 )