日前傳出案688在自主健康管理時，與40餘名移工睡大通鋪，引發外界疑慮，勞動部因而啟動清查全台21家醫管公司，其中有10家不符合勞動部規範的「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」空間未達每人3.6平方公尺或未提供1955等相關資訊，地方政府已要求改善。

據統計，自從12月4日暫緩印尼移工引進後，至今仍有1447名移工新入境，包括1158名產業移工及289名社福移工；而截至今天為止，入住集中檢疫所的移工則有1666名外，還有3257名移工有雇主自行規劃居家檢疫空間。

勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良表示，針對醫管公司管理一事，勞動部清查21家醫管公司後發現，其中有10家在部分項目如空間等有瑕疵，因此也要求仲介業者引進移工時不得委託這10家醫管公司進行後續健檢等服務，如果仲介業者把移工帶到不合格住所或未通報、通報不實或通報地點不符規範等會依就服法40條裁罰最高可開罰30萬元。

中央流行疫情中心指揮官陳時中指出，目前在台灣居家檢疫的產業移工約有3200餘位，若是明天居家檢疫結束的產業類移工就要赴醫院採檢，估計每天約250人至300人的檢驗量，「檢驗量能沒有問題」。

(中時 )