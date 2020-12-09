台中市政府水利局編列明年赴中國考察防災防洪預算。市議員賴佳微9日質詢說，要考察應該要去找一些治水能力更佳的國家去考察，出國預算的每一筆計畫都應該要有所依循；難道中國讓民眾泡在大水裡打麻將、泡在水裡面煮菜是值得讓人效仿？水利局強調，明年編列赴大陸旅費是常態性編列，目前尚未規劃明年出國計畫，2022年會注意此項刪除。

市議員賴佳微、陳淑華、李天生指出，中國今年洪災造成數千萬人受災，同時也造成中國民眾嚴重的財損。從不少新聞畫面來看，除了車翻橋毀，甚至嚴重一點還有人被沖走；想不到水利局明年竟然編列預算赴中國考察防災防洪，難道盧市長是要讓台中跟中國一樣泡在水裡嗎？

賴佳微表示，今年中國洪災，大半個中國都泡在水裡，很多地方到處都淹到2樓以上。嚴重的如房子倒塌、汽車在洪流裡翻滾，甚至還有許多人被大水沖走的影像，每段畫面都讓人看的十分怵目驚心，也讓人質疑中國政府對於洪災與治水的能力是否完善。

水利局指出，有關明年預算編列臨時邀請因公赴大陸地區旅費係為常態性編列之經費，且可勻支至國外旅費，目前尚未規劃明年出國計畫，2022年會注意此項刪除。

賴佳微說，建設局為推動台中市巨蛋體育館興建工程，編列預算去考察東京巨蛋、名古屋巨蛋。但這筆預算在主導興建巨蛋的兩個重要局處運動局以及都發局都沒有編，明明巨蛋的興建事涉跨局處，先期的建置規劃也會與後續的營運相互有連動關係，真的要去也是跨局處共同參與，否則這樣只會凸顯盧秀燕市府完全缺乏橫向聯繫。

運動局強調，台中巨蛋體育館為市府相關機關分工合作推動，運動局就未來營運管理面積極研擬推動策略，相關考察所獲得優良經驗將納入參考研究，為未來台中巨蛋營運研提具體可行的推動策略。

(中時 )