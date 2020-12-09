台灣夏天飽受登革熱所苦，由於目前登革熱沒有特效藥和有效疫苗，中正大學團隊從預防醫療出發，發想新型登革熱病毒檢測試劑，能有效提高檢測試劑的耐溫程度、降低保存門檻，也能在30秒得到檢測結果，並拿這項試劑原型參加美國國際基因工程生物機械競賽（iGEM）奪得金牌。

台灣近2年約有500至600個登革熱病例，在2014、2015年更爆發前所未有的登革熱大流行，足見登革熱在傳染病上的嚴重性。中正大學iGEM團隊成員黃湘雁說，登革熱目前沒有特效藥或疫苗，只能仰賴醫院給予緩解症狀的支持性療法，才會讓團隊有此發想。

黃湘雁說，研發新型登革熱病毒檢測試劑外，用3D列印製作試劑盒外殼，將血液樣本滴入試劑盒的一端，與試劑的奈米金結合後流到測試線，若含有病毒，試劑就會呈現兩條紅線。

目前登革熱檢測方式有兩種，短則半小時長則數小時，團隊成員陳？翰說，中正團隊開發的試劑原型經過實驗測試，從滴入樣本到顯示結果約30至60秒即能完成，除為病人爭取治療時間，也能及早做預防社區傳染的措施。

除開發試劑原型，團隊也走出研究室與民眾交流，找來長輩用台語幫忙錄製防治宣導，也與嘉義布袋戲劇團合作拍攝登革熱宣導影片，讓大眾更認識登革熱並提高警覺性。

今年中正大學5個學院、8個學系共14位同學參加iGEM競賽，在全球239組隊伍中與成大、交大等校並列金牌，並獲最佳包容性主題獎提名，未來也不排除尋求廠商合作。

(中時 )