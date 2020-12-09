台南一中校長廖財固（右）與校友總會理事長卓永崇（左）一起公布今年校友傑出成就獎名單。(曹婷婷攝)

台南一中明天99周年校慶，今天搶先公布第14屆校友傑出成就獎，其中，78歲知名外科醫師翁安昌更是25年前催生此獎項的校友，多年來婉拒受獎，如今抱回傑出校友獎，他謙稱，感謝大家看得起他。

今年南一中傑出校友包括作育高教英才的楊俊毓、「杜式刀法」聞名全球的杜元坤、推動癌症機制研究及營造本土醫療環境的沈延盛、中研院院士曾永義、行醫濟世半世紀的翁安昌、法委林俊憲、從事醫學研究及教學工作並開創國際義診的王政卿。

南一中校友會於1995年創立校友傑出成就獎，今年已是第14屆。翁安昌於1995年擔任校友會長時創立校友傑出成就獎，第一屆獲獎者包括前總統陳水扁、前立法院長王金平、大導演李安等人。

時隔25年，翁安昌終於獲得自己當年創立的獎項，他難掩喜悅說，「很高興」。他說，當初擔任校友會會長，有感於校友會獎學基金僅200多萬元，盼匯聚全世界校友力量而成立校友傑出成就獎。他自己本身也長年捐助母校，台南一中校長廖財固說，有問題找他幫忙都沒二話。

翁安昌是知名外科醫生，1961年畢業於南一中，求學時與年長1屆的王金平一起在校外租屋，應屆考上台北醫學院。擔任外科醫生的他先後在基隆醫院、台大醫院、台南醫院看診，1978年在台南市開設翁外科，早年是相當有名的診所。行醫逾半世紀，他熱中扶助弱勢、提攜後進，時常捐錢給國高中、大學時期母校。

期間，校友會曾多次想推薦他參選，都被翁婉拒，「等我老了，你們還看得起我，再給我這一個獎」。校友會表示，翁安昌50多年來辦學助弱勢，捐助獎學金回饋母校、家鄉，任中華醫大董事長，對該校發展貢獻良多。

今年獲獎者曾永義開啟俗文學資料的整編，長期投入鄉土傳統藝術研究，致力戲曲史探討，助有散文集、豫劇、京劇、崑劇、歌仔戲等集結劇作數十本。林俊憲投身民主政治改革運動，帶動城市蛻變轉型發展，督促國家法治與時俱進，成就為民服務從政典範。王政卿從事醫學研究及教學，執業紐約市拯救無數生命，創國際義診，散播台灣愛心。

廖財固表示，該校25年來所辦理的校友傑出成就獎，均由校友總會與南一中共同辦理，明年配合100周年校慶將回歸學校主辦，各校友會協辦「第15屆校友傑出成就獎」表揚，並列入百周年校慶系列活動擴大辦理。

(中時 )