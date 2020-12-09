失智民眾走失 竹南警協尋迅速找人 16:422020/12/09 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹南警分局造橋分駐所員警尋獲楊姓男子。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家住後龍的楊姓失智男子，日前獨自外出離家，家人遍尋未獲下報警協尋，竹南警分局造橋所員警出動尋人，最後在台13甲線阿義碑路上尋獲楊某，通知家屬前來領回。 竹南警分局新港派出所日前接獲民眾報案，表示患有失智症的楊姓男子獨自離家失聯，請警方協尋，警方立即通報各所協尋楊某。結果造橋分駐所巡邏員警鄧博文、譚冠菱等二員在台13甲線阿義碑路上尋獲楊民，並通知家屬前來接回，家屬對於警方熱心協尋深表感謝。 羅智強批北高行：荒誕駁回中天假處分 北高行NCC更深陷泥沼 羅智強連發4文 ＋1集氣致敬中天 (中時 ) #竹南 #失智 #家屬 #民眾 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬華青山宮遶境活春宮男女變被害人 散佈男到案兩罪加身 13:502020/12/09 社會 草屯華山天使站16週年慶 為社區孤老顧健康 13:572020/12/09 寶島 成立70周年 桃園牙醫師公會辦愛心園遊會 04:102020/12/09 專題周報 江啟臣轟民進黨蠻橫 不排除再上街頭 15:072020/12/09 政治 影／青山宮遶境陳情錄音檔曝光 民眾痛批：噁心政客、虛偽廟方 11:102020/12/09 政治 國民黨辦願景2030論壇 首場邀請移工、新住民、LGBT分享生活 12:122020/12/09 政治 布拉格市長賀瑞普欲再訪問台灣 深化雙邊合作 08:222020/12/09 國際 男夜闖中橫喊「有歹徒追我」人間蒸發33天 家屬心寒控警瀆職 09:022020/12/09 社會 歸仁雜草大火臭翻南臺灣找無事主 地主台糖當替死鬼遭罰127.5萬 13:002020/12/09 社會 星巴克大展店 鞏固咖啡龍頭 04:102020/12/09 財經要聞 桃園老婦誤信假親友詐騙電話匯款35萬 警及時協助保住積蓄 14:502020/12/09 社會 寶島熱門新聞 逾200名東山、後壁鄉親陳情南市府 「小村快被雞舍包圍！」 - 寶島 金門版振興券核銷破5億 縣府提醒年底前用完 - 寶島 超速違規層出不窮 花縣警局設置雷達測速照相加強取締 - 寶島 不畏寒冬 南台中家扶自強家庭勤奮不懈 - 寶島 台北中正二警方宣導反毒 邀集青年學子尬籃球 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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