家住後龍的楊姓失智男子，日前獨自外出離家，家人遍尋未獲下報警協尋，竹南警分局造橋所員警出動尋人，最後在台13甲線阿義碑路上尋獲楊某，通知家屬前來領回。

竹南警分局新港派出所日前接獲民眾報案，表示患有失智症的楊姓男子獨自離家失聯，請警方協尋，警方立即通報各所協尋楊某。結果造橋分駐所巡邏員警鄧博文、譚冠菱等二員在台13甲線阿義碑路上尋獲楊民，並通知家屬前來接回，家屬對於警方熱心協尋深表感謝。

(中時 )