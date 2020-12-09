52歲的林姓男子因心儀新莊住處附近彩券行的36歲吳姓女店員，向對方告白卻遭拒絕，日前林男喝完酒跑到店購買彩券時發現竟是吳女值班，想到當初告白被拒絕的窘況，憤而跑出店外的將二張桌子掀翻，警方獲報後到場依毀損罪當場逮捕。

據了解，擔任工人的林姓男子，平日工作閒暇之餘就喜歡購買彩券，剛好住處巷口就有一家彩券行，多次上門後，發現店內一名36歲的吳姓女店員長相清秀亮眼，每次買彩券都會挑吳女上班，未婚的林男因此相當心儀吳女，不久後就向對方告白但遭到委婉拒絕。

日前凌晨，林男喝了幾杯酒後，跑到彩券行準備購買彩券，正好遇到吳女當班，林男想起告別遭拒的窘況，內心憤恨不平，於是跑到店外騎樓，先把店家提供給客人下單的桌子掀翻，桌上玻璃就這樣硬聲摔破，林男掀了一張還不滿意，接續又掀了第二張，巨大聲響也引起店家注意，立即報警處理。

轄區警方獲報，立刻趕到現場，林男坦承因為心情不佳又喝酒，才會做出這樣脫序舉動，員警也將他依毀損罪送辦，至於店家損失估計兩片玻璃6000元，林男也必須負起賠償責任。

(中時 )