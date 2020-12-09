寒冬送暖！統一企業社會福利基金會9日宣布，由基金會發起的「衣舊有愛」二手物資捐贈活動，今年邁入第十年，此次聯合統一企業集團旗下統一超商、統一實業、大統益、台灣神隆、統一精工、統奕包裝、統一職棒、悠旅生活等共17家公司，分別設立21個愛心回收站，共同舉辦統一企業集團「衣舊有愛」二手物資公益活動，贈與全台弱勢團體。

基金會總幹事凃忠正表示，本活動從籌備、整理到裝箱歷經近兩個月，鼓勵同仁愛物惜福，將不合身或還沒穿過的冬、夏季衣物，轉贈給需要的機構，同時也跟統一企業寶貝狗寵物品牌合作，鼓勵同仁將不需要的二手被單毛毯，提供給公益狗園度過寒冬。可以看到集團員工都非常有愛心，在捐贈衣物的同時，甚至有員工特別將衣物送洗、燙整，並以全新透明袋一一包裝，小小的舉動傳遞著溫暖。

凃忠正指出，此次公益活動共募得約42,000件衣物，以及340件二手被單毛毯等，由台南瑞恩康復之家的慢飛天使們一一協助拆箱，依照男性、女性、孩童、二手被單等重新分類，再贈予社福NPO團體，此次受贈團體包括：新竹縣世光教養院、原住民永續發展協會、台南市龍崎教養院、台南瑞復益智中心、台灣兒童發展早期療育協會、花蓮縣加灣部落永續發展協會、流浪狗公益協會、愛心公益私人狗園等30個單位。另外，此次配送工作也由統一速達公司黑貓宅急便物流送至NPO團體。

凃忠正說，基金會成立至今逾42年，服務內容除了全國急難救助業務外，另外，在殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等方面，也投入相關的服務及資源，此次二手衣募集公益慈善活動，除了提升集團員工對公益活動的參與，更以實際行動關心社會弱勢族群，希望善盡企業社會責任。

(工商 )