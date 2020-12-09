櫃買中心9日表示，針對有量科技公司（5233）違反重大訊息申報規定，處以新臺幣3萬元違約金。

有量科技董事會於109年11月16日通過辦理現金增資案，屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」（興櫃審查準則）第34條第1項第9款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣3萬元之違約金。

(工商 )