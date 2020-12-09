櫃買中心開罰！有量違重訊申報處3萬元違約金 16:182020/12/09 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心9日表示，針對有量科技公司（5233）違反重大訊息申報規定，處以新臺幣3萬元違約金。 有量科技董事會於109年11月16日通過辦理現金增資案，屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」（興櫃審查準則）第34條第1項第9款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣3萬元之違約金。 學校旁設情趣用品店 議員籲管管 改變收納壞習慣！3步驟讓你找到專屬收納設計 (工商 ) #有量 #櫃買中心 #違約金 #審查 #準則 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買半導體ETN-指數化投資半導體產業的新選擇 12:362020/12/09 財經 客戶自備款不足 建商兩招應變 04:102020/12/09 財經要聞 強化移工自主健康管理措施 產業類居家檢疫移工應辦理採檢 14:422020/12/09 生活 專家傳真－室內裝修 法律停看聽 04:102020/12/09 專題周報 羅志祥豪宅頂樓蓋泳池被爆違建 死對頭陳沂發文酸爆 09:142020/12/09 娛樂 音圖中心預算要81億 議員齊轟 04:102020/12/09 地方新聞 指揮中心拍板 產業移工居檢結束一律採檢 14:272020/12/09 生活 《傳產》疫後動起來 中山運動中心周邊宅最有guts 12:162020/12/09 財經 熱門股－陽明 外資力挺量增價揚 04:102020/12/09 證券．權證 打炒房續上菜 實價登錄2.0周四拍板 04:102020/12/09 財經要聞 「航海王」駕到！神人買爆萬張長榮 2天狂賺5輛賓利 12:192020/12/09 財經 財經熱門新聞 「航海王」駕到！神人買爆萬張長榮 2天狂賺5輛賓利 - 財經 15金控拚年賺3,500億 戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 獨》震撼彈！君悅驚傳瘦身 砍1成員工 - 財經 - 工商 台股衝14,390點還能買嗎？黃蔭基8字解析兩難情況 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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