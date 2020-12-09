宜蘭縣壯圍鄉緊鄰宜蘭市，在國道5號通車後發展日益快速，但因壯圍鄉地勢低窪，部份地區深受淹水之苦，經縣府爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，興建壯圍抽水站及分洪道新建工程，今天（9日）工程動土，預計後年6月完工，運轉後可保護都市面積多達144.7公頃。

縣府水利資源處表示，工程是在縣民大道底下設置1220公尺的分洪道，並在道路東側末端處建置抽水站，抽水站設置每秒可抽18噸水的抽水機組，後年6月完工後可立即投入防汛期防洪運作行列，運作後可將市區水量用分洪道截流，再以機械排水方式排入宜蘭河，估計可保護144.7公頃面積的壯圍都市計畫區，保障居住人口4300人。

縣長林姿妙指出，壯圍抽水站等工程的興建攸關城市發展，為了讓壯圍發展更健全，中央補助2.46億元，縣府自籌款5400萬元，縣府在防災治水上是全力以赴，盼工程能早日如期如質完工。

(中時 )