台灣5G用戶年底破百萬!電信三雄紛紛秀出5G用戶數首張成績單，三雄均跨越30萬門檻大關，台灣大(3045)總經理林之晨今受訪表示，台灣大在11月用戶就已經衝破30萬大關，對於明年展望樂觀，看好明年底台灣大平均5G穿透應該可以到15~20%。

電信三雄中，中華電、遠傳紛紛就自家5G用戶數亮出底牌，龍頭中華電提前達陣年底的30萬戶，遠傳總經理井琪也透露，目前遠傳用戶已經達30萬、覆蓋率5.5成，今台灣大林之晨也打破沉默，在出席IEEE專題演講會後受訪時表示，台灣大5G用戶數其實在11月就已經突破30萬，預計到目前為止，全台灣用戶數已經破百萬，比先前市場預期來得快，推估蘋果新款iPhone出來有一些助力，目前對於明年展望也覺得非常樂觀，看好明年底台灣大平均5G滲透率應該可以到15~20%，所指的是用租加上易付卡，月租的滲透率會比平均來的高，若以台灣大用戶數來算，約落在140~150萬。

在5G的建設上，台灣大原本就預估2021年的資本支出會比今年少很多，林之晨表示，台灣大現在3.5G高速基地台上已經接近5000座，年底會有6000座，就可以達到6成的人口涵蓋7成的訊務涵蓋，台灣大在5G秉持著領先建設，所以明年的建設不會像同業這麼積極，明年採按部就班。

林之晨表示，進入5G時代，整體消費者市場結構應該不會有太大變化，台灣大還是會穩居前3大電信，但和大哥還是會有差距，台灣大會積極找一些垂直場域來經營，最好的例子就是串流遊戲，台灣大有企圖心在串流上變成台灣首屈一指的供應商，未來還會繼續布局其他B2B2X，另外，在智慧家庭上，台灣大也是比較積極幣局，累計已經有20幾萬顆智慧音箱賣到家戶，固網方案「好速成(又又)」也很受到青睞，智慧家庭領域台灣大也會繼續深耕下去。

談到6G，林之晨表示，「6G一定會到來，只是現在大家都還在看會長甚麼樣子，進而再去定義6G」，他表示，6G絕對不再是10倍頻寬、超低延遲等，但裝置的數量極有可能就是10倍，相信屆時著重的應該會是覆蓋、裝置數量、省電、裝置與裝置間的協作，還有就是把Computing(電腦運算)去中心化，走到5G、6G相信已經不會像過去只是單單要求速度的進步。

(時報資訊)