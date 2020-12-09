利機(3444)受惠封測客戶強勁需求，加上5G新機及消費性電子新品上市，帶動打線封裝產能供不應求，11月營收創近五年來新高，法人樂觀，利機今年營收、獲利雙成長，營運表現優於去年，惟匯損幅度將是最大變數。

利機11月單月合併營收9048萬元，相較10月成長4%，相較於去年同期成長38%；累計1-11月營收為85,920萬元，較去年同期成長17%，已超越108年度全年營收水準，表現優於市場預期。

利機表示，11月營收創近五年來新高，主要受惠封測客戶強勁需求，再加上5G新機及消費性電子新品上市，帶動打線封裝產能供不應求，IC導線架等相關材料也同步沾光，利機封測相關產品較去年同期大幅成長38%，較上月成長3%，其中Capillary(打線封裝用銲針)年增9％、月增13%；QFN/LF(導線架)年增131%、月增24%，訂單能見度可至2021年第一季。

展望第四季，利機今年前三季每股淨利達2.2元，已達去年獲利八成以上，疫情帶來宅經濟逆勢成長，遠距商機仍持續熱絡，利機相關產品佈局記憶體相關各式晶片的運用、封裝散熱解決方案、薄膜覆晶(COF)封裝、玻璃覆晶(COG)封裝等皆搭上主流產品趨勢，法人推估利機今年營收、獲利雙成長，營運表現優於去年，不過從今年累計到第三季匯損已達1200萬元來看，匯損規模將是牽動全年獲利是否成長的關鍵因素。

(時報資訊)