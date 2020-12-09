台驊投控(2636)公布11月營收，在海運需求大增下，單月營收首次站上15億元，達15.96億元，也是繼今年5月後，營收再創歷史新高，月增10.19％，年增高達6成；累計前11月營收為133.31億元，年增29.52％。

營收比重方面，海運(含中歐鐵路)11月營收10.5億元，占比65.82％，年增95.97％；空運11月營收4.15億元，占比26.01％，年增23.23％；內貿物流11月營收1.3億元，年增6.59％。

大陸十一長假後，歐美國家疫情擴大，造成港口裝卸、倉庫、貨車公司、內陸火車等物流環節人力短缺，貨櫃提領、裝卸、內陸運輸相關流程嚴重延誤，加上歐美地區因居家辦公、防疫物資、跨境電商及庫存補貨等進口需求暢旺，航商紛紛將運力調配至歐美航線，雖然各家航商將所有運能全數投入市場，但回頭櫃調度返回亞洲地區的速度大幅減緩，造成出口地嚴重缺櫃，造成全球各航線市場供需大面積失衡。除了歐美航線運價高漲外，其他澳洲、中東、中南美，甚至亞洲近洋線運價全面走高，漲幅達到3～5倍不等。

另外，中歐鐵路及空運運價仍然維持在高檔，大陸內貿物流倉儲業務亦大幅回溫，完全擺脫上半年度虧損的困境，全面轉虧為盈，整體市場物流需求仍非常強勁，未來前景可期。

(時報資訊)