台灣連鎖家具龍頭廠—詩肯(6195)11月合併營收2.14億元，月增4.39%，創下單月歷史次高，詩肯今年7月首次與大型量販通路攜手，在家樂福八德店開出首家量販門市後，表現穩定，預計11、12月將再開7家門市，明年也將持續複製到其他量販通路，為營運再添動能。

詩肯11月合併營收為2.14億元，月增4.39%，較去年同月成長17.74%，創下單月歷史次高，累計1到11月合併營收18.77億元，年增16.25%，為歷年同期新高紀錄。

詩肯去年併購的新加坡NOVA，在下半年解除封城後，當地市場持續活絡，爆發出的消費力讓營收表現穩定成長，也是營收創高的主因之一。

詩肯表示，今年雖有疫情干擾，但家具市場受到衝擊相對較小，加上進入下半年在政府經濟振興措施、報復性消費等因素加持，營運如倒吃甘蔗，至今營收已經超越去年全年的18.29億元，今年營收應可突破20億元大關。

台灣房市買氣熱絡，轉移棟數創下2014年以來新高，也帶動家具市場蓬勃發展，詩肯指出，台灣在優惠促銷等行銷活動持續下，下半年起的營收屢創佳績，同時展店腳步也進一步加快，並著重於在量販店擴大布局。

截至11月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有80、52、7店，共139店，較10月增加3店。

詩肯表示，今年7月首次與大型量販通路攜手，在家樂福八德店開出首家量販門市後，表現穩定，因此在11、12月共將再開7家門市，在量販商場大量人流支撐下，應能再繳出漂亮成績單，明年也會持續複製至其他量販通路，新門市也將成為營運成長新動能。

(時報資訊)