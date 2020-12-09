包括推特(Twitter)等數家美國社群媒體公司周三聯合呼籲歐盟，對於有害和非法線上內容應採取彈性的立場，而不是要求一籃子撤下的規定，表示這將保持一開放的網路空間。

美國網路媒體集團IAC擁有的線上影音平台Vimeo、非營利瀏覽器公司Mozilla和WorldPress.com在歐盟反壟斷專員維斯塔格(Vestager)即將公布草案規則時提出呼籲。

歐盟的一項名為數位服務法案(Digital Services Act)將規範大公司對於移除違法或有害內容負起更大的責任。

在周三的公開信中，推特等公司表示，解決方式應該更寬廣，而不是簡單地移除內容；內容移除的義務將對表達的自由產生負面影響。

公司表示，較好的策略應該是降低能遇見有害內容的人數。可行的做法是將技術放在流傳的可見度，支持演算法的透明度和控制，對於有害內容的發現程度施加限制，進一步開發社群的溫和性，提供有意義的用戶選擇。

呼籲並強調，歐盟新規定應考慮到內容和數據的分散化和託管(hosting)的興起。

歐盟將在12月15日公布新草案，然後與會員國和歐洲議會共同推出一最終草案，進程可能花費數個月。

(時報資訊)