英國率先接種新冠疫苖，以及美國推出新激勵措施的進展，使全球經濟將迅速復甦的期望升高，日本機械訂單數據意外強勁、隔夜美股標普500指數與那斯達克指數再創收盤新高，以及嬌生與輝瑞的新冠肺炎疫苖進展樂觀，亦為市場信心帶來提振，周三日股收盤創下近30年高點。

周三收盤，日經225指數收漲1.33%，為26,817.94點，創下1911年4月17日來新高。東證一部指數收漲1.17%，為1,779.42點。

軟銀集團周三勁揚5.67%，收在7,496日圓，稍早前一度大漲7%，午後給大盤帶來最大的上漲動能。彭博新聞報導，軟銀集團考慮買回自家股票，讓執行長孫正義的持股比例從27%增加至66%，再進行私有化。

機械股小松製作所（Komatsu）、SMC Corp與發那科走高，分別漲2.69%、2.27%與2.98%。半導體股隨美國同業上漲，愛德萬測試漲1.3%，SUMCO勁揚5.41%。

(時報資訊)