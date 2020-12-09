敦泰(3545)11月營收受惠工作天數恢復，單月營收雙增，月增加17.81%、年增加62.24%，帶動單月營收創歷史新高。

敦泰11月合併營業收入為15.07億元，受惠於工作天數恢復，出貨持續暢旺，故營收較10月顯著成長17.81%，並較去年同期大增64.24%，一舉推升敦泰單月營收創歷史新高紀錄。

敦泰11月份各產品線來看，包括所有產品線，包含IDC、觸控IC、顯示驅動IC、電容式指紋出貨量都維持高檔。敦泰累計今年前十一月營收為122億8仟萬元，較去年同成長47.85%。展望未來，整體第4季動能仍相當熱絡，優於原先預期，因此單季營運將可望優於上季表現。

敦泰因亞洲疫情趨緩，全球供應鏈逐步回穩，又受惠於智慧型手機傳統旺季，敦泰第三季IDC及各項手機及平板電腦相關產品出貨放量，市占率快速提升，推升單季營收成長達38.16億元、季增37.9%、年增48.3%，創單季歷史新高。

(時報資訊)